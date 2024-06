Zespół Dżem dał koncert w Leszczynach. Zagrał podczas festiwalu Around The Rock. Impreza obchodziła jubileusz 20-lecia. Zobaczcie ZDJĘCIA Piotr Chrobok

Łącznie pięć koncertów odbyło się podczas rockowego festiwalu Around The Rock, który odbył się w Leszczynach. W tym roku doczekał się on jubileuszu w postaci 20. edycji. Uświetnił go koncert zespołu Dżem, który był - tak się przynajmniej wydaje - największą gwiazdą muzycznej imprezy. Zobaczcie ZDJĘCIA!