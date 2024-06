Pokaz mody podczas Dni Rybnika. Modelki zaprezentowały się na wybiegu przed Teatrem Ziemi Rybnickiej. W różnych stylizacjach. Zobaczcie

Pokaz mody podczas Dni Rybnika. Modelki zaprezentowały się na wybiegu przed Teatrem Ziemi Rybnickiej. W różnych stylizacjach

Tym elementem był pokaz mody. Odbył się on w centrum miasta. Wybieg, na który prowadził czerwony dywan rozstawiony został na schodach prowadzących z Teatru Ziemi Rybnickiej na poprzedzający go plac im. Kazimierza Kutza.

I tak modelki przeszły wybiegiem w różnego rodzaju strojach. Każdy z nich zestawiła jednak ze sobą rybniczanka Aleksandra Spisak. Miały one być utrzymane we włoskim stylu. Ten przecinał się jednak z rybnickim akcentem. To dlatego, że w rolę wspomnianych modelek wcieliły się mieszkanki Rybnika.

Pokaz mody przed rybnickim teatrem miał kilka wydarzeń towarzyszących. Jednym z nich było rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego. Rozpoczął go natomiast występ Zuzanny Grodzkiej, rybniczanki, która przed kilkoma laty wystąpiła w telewizyjnym muzycznym show, The Voice Kids.