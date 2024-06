64 propozycje rybniczan do Budżetu Obywatelskiego. Na Paruszowcu powstanie Central Park, a na Pniowcu pomost na prawie pół kilometra?

64 propozycje rybniczan do Budżetu Obywatelskiego

Jednocześnie, jak przekazują w rybnickim magistracie, zaangażowaniem w przyszłoroczną edycję Budżetu Obywatelskiego w Rybniku wykazali się mieszkańcy każdej rybnickiej dzielnicy. Nie ma bowiem takiej, która nie zgłosiłaby do niego ani jednej propozycji. Co więcej, znaczna większość projektów pochodzi właśnie z dzielnic miasta.

Nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego Rybnika na 2025 rok trwał przez ponad miesiąc. W tym czasie zgłoszonych zostało do niego kilkadziesiąt zadań.

Mieszkańcom Rybnika nie brakuje pomysłów jeśli chodzi o inwestycje, które mogłyby być zrealizowane w ich mieście. Rokrocznie rybniczanie udowadniają to przy okazji kolejnych edycji Budżetu Obywatelskiego. Niepisana reguła potwierdziła się również i w tym roku.

Na Paruszowcu powstanie Central Park, a na Pniowcu pomost na prawie pół kilometra?

- Celem projektu jest stworzenie wyjątkowego miejsca do wypoczynku i aktywności ruchowej, integrującego mieszkańców Rybnika w każdym wieku - zaznaczają pomysłodawcy. - Położony na Rybnickich Błoniach teren ma szansę stać się Rybnickim Central Parkiem, w którym każdy mieszkaniec Rybnika znajdzie coś dla siebie - podkreślają.

I tak, wśród zadań ogólnomiejskich znalazła się chociażby propozycja stworzenia na Paruszowcu Central Parku. Miałby on się mieścić w pobliżu istniejącego już toru rolkowego.

Jeśli o te pierwsze - ogólnomiejskie chodzi - są to projekty charakteryzujące się o wiele większym rozmachem. Nie powinno być to jednak zaskoczeniem. Wytłumaczeniem takiego stanu rzeczy jest fakt, że na zadanie dotyczące całego miasta przeznaczona będzie większa kwota aniżeli na zadania dzielnicowe.

- Kładka pieszo-rowerowa wokół bocznego zbiornika Pniowca, to około 400-metrowy pomost ciągnący się przez bujnie zielone mokradła wzdłuż linii brzegowej zbiornika wodnego na którą wjeżdżamy i zjeżdżamy utwardzoną ścieżką - brzmi opis zadania.

W dzielnicach nowa trybuna dla drużyny piłkarskiej z Gotartowic, wybieg dla psów w Kamieniu i seanse filmowe dla mieszkańców Meksyku?

Szacunkowe koszty obu zadań wynoszą ok. 4 miliony złotych dla każdego z nich. Na takie wydatki nie mogą pozwolić sobie poszczególne dzielnice. Mniejsze pieniądze nie oznaczają jednak braku pomysłów wśród ich mieszkańców. Ci także popisali się wieloma inicjatywami. Jakimi?

Pomysły rybniczan ocenią teraz urzędnicy. Na przełomie września i października odbędzie się głosowanie

Zanim jednak mieszkańcy Rybnika będą mogli oddawać głosy na ich zdaniem najlepsze i najbardziej potrzebne do realizacji w mieście pomysły, pod lupę wezmą je urzędnicy. Ci sprawdzą, czy spełniają one niezbędne wymogi. Ten etap Budżetu Obywatelskiego już trwa.

- Obecnie rozpoczął się proces weryfikacji projektów. Ostateczną listę projektów wybranych do głosowania poznamy do 16 września - przekazuje rzecznik prasowa rybnickiego magistratu.

Przypomnijmy, że w ramach rybnickiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok, do wydania jest dokładnie 5,85 miliona złotych. Na rzecz realizacji zadania - lub zadań - ogólnomiejskich wydane zostaną ponad 4 miliony złotych. Pozostałe pieniądze trafią do poszczególnych dzielnic. W nich wydane mogą zostać kwoty od kilkudziesięciu do ponad 100 tysięcy złotych.