Młodzież szkoły specjalnej w Rybniku wystąpiła w teledysku. Nagrała go wspólnie wojskiem. Powstały dwa klipy, w tym do pieśni patriotycznych

Młodzież rybnickiej szkoły specjalnej wystąpiła w teledysku. Stworzyła go z wojskiem!

Podczas kończącego się roku szkolnego angażowali się w naukę, ale podejmowali się też działań nie tylko z nią związanych. Uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 7 w Rybniku wzięli udział w wyjątkowym przedsięwzięciu. Młodzież wystąpiła w teledysku.

Ich udział w nim nie ograniczył się jednak jedynie do występu. Uczniowie rybnickiej szkoły specjalnej, byli w niego zaangażowani od A do Z. Wcześniej nagrali do niego muzykę we własnych aranżacjach.

W realizację teledysku oraz wcześniejsze przygotowanie do niego muzyki młodzież zaprosiła wojskowych z bytomskiej orkiestry wojskowej. Jak przyznają koordynatorzy muzycznego, szkolno-wojskowego projektu, celem stworzenia muzyki i klipu było przełamywanie barier, z którymi zmagają się uczniowie z różnorakimi niepełnosprawnościami.