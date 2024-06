Rusza piłkarskie Euro 2024. W kadrze reprezentacji Polski rybniczanin, Bartosz Slisz. Defensywny pomocnik wychował się na Paruszowcu

Humory rybnickim fanom futbolu może jednak poprawić rozpoczynające się w Niemczech Euro 2024. A to za sprawą wyraźnego rybnickiego akcentu w nim. W kadrze reprezentacji Polski prowadzonej przez Michała Probierza znalazł się bowiem Bartosz Slisz, zawodnik rodem z Rybnika.

Piłkarscy kibice z Rybnika nie mają zbyt wielu powodów do zadowolenia. ROW Rybnik po niezbyt udanej rundzie wiosennej nie zapewnił sobie utrzymania w rozgrywkach IV ligi i o tym, gdzie będzie występował w kolejnym sezonie zadecydują spotkania barażowe z KS Myszków.

Występy za oceanem, Bartosz Slisz dzieli z grą dla biało-czerwonych. W kadrze po raz pierwszy zagrał w eliminacjach do mundialu w Katarze. Ostatecznie nie został jednak na niego powołany. Debiut na wielkiej imprezie może więc zanotować podczas Euro 2024.

Debiut w barwach zielono-czarnych zaliczył wyśmienity. Po kilkunastu minutach gry wpisał się na listę strzelców. Dobra gra zaowocowała transferem do Zagłębia Lubin. Stamtąd przeniósł się do Legii Warszawa, stając się bohaterem najdroższej transakcji wewnątrz polskiej ligi. Obecnie gra w amerykańskiej lidze MLS.

Bartosz Slisz zapowiada: "Celem wyjście z grupy"

Ten jest bardzo prawdopodobny. Pomocnik z Rybnika uchodzi za jednego z zawodników, którzy znajdą się w wyjściowej jedenastce na pierwszy mecz z reprezentacją Holandii. Rybniczanin mimo trudnych rywali Polaków podczas Euro - oprócz Holandii będą to także kadry Francji i Austrii jest pozytywnie nastawiony. Zapowiada, że on i pozostali reprezentanci zrobią wszystko, żeby awansować do fazy pucharowej.