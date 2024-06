ROW Rybnik - PSŻ Poznań 52:38. Rekiny zgarniają dwa oczka i bonus. Przynajmniej na moment obejmują prowadzenie w tabeli. Zobaczcie ZDJĘCIA

ROW Rybnik - PSŻ Poznań 52:38

Wysoka porażka jakieś żużlowcy ROW Rybnik doznali wyjazdowym meczu z Polonią Bydgoszcz (29:61) była dla ekipy trenera Antoniego skupienia wyjątkowo bolesna. Rekiny nie dość, że straciły status jedynej niepokonanej drużyny na zapleczu PGE Ekstraligi, to kosztowało je to dodatkowo utratę pozycji lidera.

Na tę szybką mogli się jednak wspiąć z powrotem. Warunek był tylko jeden. Po raz drugi w tym sezonie pokonać drużynę PSŻ Poznań. Tym razem miało być o tyle łatwiej, że rybniczanie z ekipą ze stolicy Wielkopolski mierzyli się na własnym owalu.

I chociażby to stawiało ich w roli faworyta. Na ich korzyść działał też fakt powrotu do składu lidera drużyny Australijczyka Brady'ego Kurtza. To właśnie tego zawodnika zabrakło w meczu z Polonią Bydgoszcz. Wraz z jego ponowną obecnością, ROW miał odnieść zwycięstwo.