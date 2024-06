Mecz ROW-u Rybnik z Wybrzeżem Gdańsk odwołany. To decyzja władz ligi. Powodem niekorzystne prognozy pogody. Nowy termin spotkania nieznany

Mecz ROW-u Rybnik z Wybrzeżem Gdańsk odwołany. Ze względu na niekorzystne prognozy

W innym niż pierwotnie planowano terminie odbędzie się mecz żużlowców ROW-u Rybnik z Wybrzeżem Gdańsk. Choć był on znany już od dawna - od momentu ogłoszenia terminarza - to na dzień przed wyznaczoną datą jego rozegrania został on odwołany. Taką decyzję podjęły władze rozgrywek Metalkas 2. Ekstraligi.

- Ekstraliga Żużlowa odwołała dwa sobotnie mecze 7. rundy METALKAS 2. Ekstraligi - poinformował Innpro ROW Rybnik.

Oprócz meczu rybniczan z gdańszczanami, odwołane zostały także żużlowe derby Wielkopolski, czyli starcie pomiędzy ekipami z Ostrowa Wielkopolskiego i Poznania. W obu przypadkach powody były takie same - niekorzystne prognozy pogody.