Rybnik: Pniowiec i kąpielisko w Kamieniu już czynne - zobacz ZDJĘCIA. Od wakacji czynny będzie basen w Chwałowicach

Rybniczanie mogą już korzystać z Pniowca i kąpieliska w Kamieniu

Jeszcze nie ze wszystkich, ale już z większości przygotowanych na lato basenów i kąpielisk mogą korzystać mieszkańcy Rybnika. Do otwartego od drugiego czerwcowego weekendu, basenu Ruda dołączyło kąpielisko Pniowiec, a także kąpielisko w Kamieniu. Zostały one otwarte 15 czerwca. Zgodnie z tym, co ustalili rybniccy radni.

- Zgodnie z przyjętą uchwałą przez Radę Miasta - sezon kąpielowy rozpocznie się 15 czerwca - informował już jakiś czas temu rybnicki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który sprawuje pieczę nad basenami i kąpieliskami w mieście.

Sezon kąpielowy na Pniowcu i w Kamieniu potrwa nieco ponad dwa miesiące. Zakończy się on ostatniego dnia wakacji. Tę datę także ustalono w uchwale rybnickiej Rady Miasta.