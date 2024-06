Służby ratunkowe przed Zabytkową Kopalnią Ignacy. Była straż pożarna, WOPR, a nawet ratownictwo górnicze. Przyjechały tam dla chorego Maksa

Maksa wspomagać można było na kiermaszu książek i kiermaszu słodkości. Z pracą służb, a także często ich wyposażeniem można było się zapoznawać na ich stanowiskach. Tych było całkiem sporo.

Choć kopalnia Ignacy w Niewiadomiu jest już nieczynna, obecni przed nią byli też ratownicy górniczy z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Prezentowali oni cały osprzęt zabierany na akcje w kopalniach.

- Mamy wystawiony podstawowy sprzęt do ochrony układu oddechowego. Mamy przyrządy pomiarowe, które zastępowy ma przy sobie, żeby sprawdzać stan atmosfery, jaka jest na miejscu. Są przyrządy akumulatorowe do cięcia stalowych elementów. Poduszki powietrzne do dźwigania ciężkich elementów. Kamery termowizyjne do szukania ognisk pożarowych bądź nawet poszkodowanego w zadymionym wyrobisku - pokazywali kolejny sprzęt ratownicy z bytomskiej CSRG.