Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku podczas Industriady wysłała w powietrze balon sferyczny. Wzniósł się w przestworza na prawie 37,5 km!

Z Rybnika w kosmos! Kopalnia Ignacy wysłała w Industriadę w powietrze balon sferyczny

Balon wysłany z Niewiadomia wzniósł się na ponad 37 kilometrów w powietrze. Spadł kilka kilometrów od polsko-czeskiej granicy w woj. opolskim

Wspólnie z kopalnią Ignacy w rybnicką misję kosmiczną zaangażowały się także Stowarzyszenie WroSpace i Klub Łączności Ratunkowej SP6ZWR. To one zadbały o to, aby balon był niemal pod stałą kontrolą