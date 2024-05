10. Diktand Gŏdki Ślōnskij w Rybniku-Niewiadomiu. Są trzy pierwsze miejsca. Język śląski coraz bardziej popularny ZDJĘCIA

Dr Ilona Kanclerz: takie konkursy jak dyktando języka śląskiego w Rybniku doprowadziły nas właśnie do tego miejsca - ustawy o języku śląskim

10. dyktando języka śląskiego odwiedziła także dr Ilona Kanclerz, przewodnicząca Śląskiej Partii Regionalnej (Ślōnskŏ Partyjŏ Regiōnalnŏ).

- Takie konkursy jak dyktando języka śląskiego w Rybniku doprowadziły nas właśnie do tego miejsca (ustawy o języku śląskim-przyp. red). Józef Porwoł od dekady prowadzi i realizuje ze sporym wysiłkiem to duże wydarzenie. Składają się na nie bowiem i wystawy i okolicznościowe koncerty. To wszystko służy temu, by Ślązacy chcieli tego języka, myśleli o nim, walczyli o niego – zaznacza Ilona Kanclerz, która spośród 10. edycji dyktanda była na co najmniej połowie z nich.