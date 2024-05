Jeśli prezydent RP nie podpisze ustawy o języku śląskim, co zrobią Ślązacy? Oni już wiedzą! Zapytaliśmy o to górnośląskich liderów ZDJĘCIA

Józef Porwoł, prezes Demokratycznej Unii Regionalistów Śląskich z siedzibą w Rybniku, spodziewa się, że prezydent nie podpisze ustawy.

- Jest to przykre, że głowa państwa, w którym żyję mógłby się zachować w ten sposób. Nie powinien tego robić, powinien podpisać ustawę, która prędzej czy później wejdzie w życie. Jeśli nie stanie się to teraz, to z pewnością ustawę o języku śląskim sygnuje kolejny prezydent Polski. Moim zdaniem, niestety prezydent Duda zrobi to, co mu nakaże prezes Kaczyński – uważa szef DURŚ.