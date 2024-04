Rybnik Zieloną Stolicą Europy? Miasto powalczy o zwycięstwo w unijnym konkursie. Warto, bo nagroda jest bardzo konkretna OPRAC.: Ireneusz Stajer

Głównym przesłaniem tej inicjatywy jest to, że Europejczycy mają prawo żyć w miastach, które dążą do poprawy jakości życia swoich mieszkańców i do zmniejszenia swojego wpływu na środowisko w skali globalnej. Przekaz ten wyrażony jest w skrócie sloganem „W zielonych miastach żyje się przyjemniej”. UM Rybnik/Fb Zobacz galerię (14 zdjęć)

Rybnik powalczy o tytuł Zielonej Stolicy Europy. To konkurs, w ramach którego co roku jednemu europejskiemu miastu, wiodącemu prym pod względem zrównoważenia środowiskowego, społecznego i gospodarczego, przyznawane jest to szczególne wyróżnienie. Rybnik bierze udział dzięki inicjatywnie i przy wsparciu Łukasza Kohuta, posła do Parlamentu Europejskiego i rybniczanina.