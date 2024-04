Majówka zbliża się wielkimi krokami. W Rybniku przewidziano szereg wydarzeń. Będą koncerty na Kampusie i w Niedobczycach. Co zaplanowano?

Majówka zbliża się wielkimi krokami. W Rybniku przewidziano szereg wydarzeń

Bardzo korzystnie jeśli chodzi o kalendarz układa się tegoroczna majówka. Ustawowe dni wolne, czyli 1 i 3 maja przypadają kolejno: w środę i piątek, co sprawia, że z przypadającym później weekendem - 4 i 5 maja - tworzą one naprawdę długi weekend.

Z wielu dni wolnego korzystać będą mogli rybniczanie. W mieście od 1 do 5 maja odbywać się będzie tradycyjna miejska majówka pod nazwą "Maj, bzy, Rybnik i ty". Właściwie każdego dnia, nie licząc roboczego 2 maja, w Rybniku będą odbywać się różnego rodzaju atrakcje.

Do miasta powrócą one po przerwie. Majówka, taka jak planowana w tym roku, w Rybniku po raz ostatni odbyła się w 2022 roku. Rok później nie doszła do skutku ze względu na trudną sytuację finansową miasta.