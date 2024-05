Prasówka z kwietnia 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Rybniku? Bądź na bieżąco

Jak co roku, w ostatnią sobotę kwietnia obchodziliśmy Dzień Zięcia. Z tej okazji przygotowaliśmy serię śmiesznych memów, które doskonale ukazują relację zięcia z teściową. Ta galeria bawi do łez!

Przechadzka po Rybniku sprzed 20 laty! Jak wtedy mieszkało się w mieście, jak wyglądały ulice... kiedy Polska wstępowała do Unii Europejskiej!? Blisko 20 lat temu, o północy 1 maja 2004 roku, Polska stała się członkiem UE. Akcesja była rezultatem długotrwałych wysiłków wielu rządów. To już 20 lat! Kto jeszcze pamięta, jak wtedy wyglądał nasz Rybnik?

Żużlowcy ROW-u Rybnik zostali nowym liderem tabeli Metalkas 2. Ekstraligi. Zespół trenera Antoniego Tkocza wskoczył na pozycję numer "jeden" po okazałej wygranej nad Stalą Rzeszów, którą pokonał w stosunku 49:40. Rybniczanie mają tyle samo punktów, co Wilki Krosno, ale mają przewagę w postaci lepszego bilansu punktów. Zobaczcie zdjęcia kibiców i meczu ROW Rybnik - Stal Rzeszów!

Groźnie wyglądający wypadek miał miejsce dzisiaj podczas meczu ligowego Metalkas 2. Ekstraligi. Doszło do kraksy Kacpra Tkocza i Bartosza Curzytka. Ten pierwszy z pełnym impetem uderzył w bandę. "Stadion aż jęknął" - relacjonują świadkowie.

Szczegółowe przyczyny i okoliczności wciąż są przez nich ustalane, jednak jak wynika z tego, co już wiedzą śledczy Komendy Miejskiej Policji w Rybniku, wszystko wskazuje na to, że manewr wyprzedzania był przyczyną tragicznego wypadku, do którego doszło w Lyskach. Na ul. Dworcowej rozbił się motocykl. Zginęła w nim 15-letnia dziewczyna. 40-letni kierowca jednośladu walczy o życie w szpitalu.