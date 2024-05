Mobilne widowisko "Iskry Niepodległej" zagości w Rybniku. Mieszkańcy przez cały weekend będą mogli poznać historię wybitnych Polek i Polaków Piotr Chrobok

Mobilne widowisko "Iskry Niepodległej" tylko w tym roku odwiedziło 31 miast i gmin. niepodlegla.gov.pl

O największych Polkach i Polakach, ich wpływie na dzisiejszą Polskę, a nawet świat będą mogli się dowiedzieć rybniczanie, którzy przyjdą na rybnicki Kampus. To właśnie w tym miejscu zobaczyć będzie można multimedialny spektakl "Iskry Niepodległej". Będzie on pokazywany w naczepie ekspozycyjnej, która w Rybniku będzie od 11 do 13 maja.