Rybnik: Drugie podejście do rozmów na temat biogazowni. Jutro odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Niewiadomia. Będzie prezydent Kuczera

Rybnik: Drugie podejście do rozmów na temat biogazowni. Jutro spotkanie w Niewiadomiu

Obie strony - mieszkańcy Niewiadomia oraz władze Rybnika i przedstawiciele instytucji, które miałyby koordynować budowę biogazowni - będą mogły na żywo wymieniać się argumentami co do biogazowni. Okazją ku temu będzie planowane w Niewiadomiu spotkanie.

Swoje racje mają też jednak władze Rybnika, które tłumaczą potrzebę realizacji inwestycji, jaką jest biogazownia. Wskazują one na fakt, iż bez niej, opłaty, jakie rybniczanie ponoszą za odpady wciąż będą rosły. Jednocześnie, podkreślają, że nierozsądnym byłoby lokowanie jej w miejscu, w którym wcześniej rewitalizowały Zabytkową Kopalnię "Ignacy".

Termin spotkania to: wtorek, 21 maja. Godzinę jego rozpoczęcia wyznaczono na 18:00. - Celem spotkania jest przekazanie najważniejszych informacji na temat planowanej inwestycji oraz rozwianie wątpliwości jakie rodzi budowa tego typu instalacji - podkreślają w rybnickim magistracie.

O biogazowni z mieszkańcami Niewiadomia rozmawiano już wcześniej. Wówczas było bardzo gorąco...

Przypomnijmy, że jedno spotkanie w temacie budowy biogazowni w Niewiadomiu już się odbyło. Miało ono miejsce w jedną z marcowych sobót. Uczestniczyło w nim wielu mieszkańców rybnickiej dzielnicy. Zabrakło wówczas jednak prezydenta Piotra Kuczery, o co większość obecnych miała pretensje.

Atmosfera tamtego spotkania była bardzo napięta. Obie strony stały na swoich stanowiskach i ostatecznie niewiele, a właściwie to nic z niego nie wyniknęło. Najprawdopodobniej stąd organizacja kolejnego spotkania. Niewykluczone, że nie ostatniego.

Biogazownia w Rybniku miałaby powstać za kilka lat

Błyskawiczne tempo sprawiło, że część mieszkańców Niewiadomia z mediów dowiedziała się o planach budowy biogazowni. Nawet władze Rybnika zaznaczały, że zawiodła komunikacja. Z tego powodu w Niewiadomiu są mocno nieufni wobec inwestycji.

Miasto chce przekonać jednak mieszkańców, że "nie taki diabeł straszny, jak go malują". Żeby to zrobić, zorganizowano nawet wyjazd do Jarocina, gdzie także mieści się biogazownia, aby rybniczanie na własne oczy mogli się przekonać o jej funkcjonowaniu i wpływie na codzienne życie.