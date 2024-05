Przegląd prasy 18.05.2024 Rybnik. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rybnika

Przez niecałe dwa tygodnie - do 29 maja - tężnia solankowa znajdująca się w Parku Furgoła w Czerwionce-Leszczynach, będąca jedynym takim obiektem w gminie będzie wyłączona z użytkowania. Jak informuje gminny Zarząd Dróg i Służby Komunalne, powodem jest jej awaria i prowadzona naprawa gwarancyjna.

19 maja o godzinie 22:25 na antenie Polsatu odbędzie się długo wyczekiwana transmisja Rybnickiej Jesieni Kabaretowej, czyli popularnego Ryjka. Długo wyczekiwana, bo pierwotnie stacja miała transmitować ją... 26 listopada. Z niewyjaśnionych przyczyn Ryjek zdjęto wówczas z anteny. Nie dołożono też starań, żeby wyemitować go do końca 2023 roku. Choć były takie zapisy w umowie...

Ponad 3 tysiące uczniów z 355 klas w 31 szkołach w Rybniku bierze udział w akcji Rowerowy Maj. Polega ona na codziennych dojazdach do szkoły rowerem. W maju jednośladami w Rybniku dojeżdżają jednak nie tylko uczniowie. W przypadający na 17 maja Międzynarodowy Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy, do "przerzucenia się" na rower zachęcają także miejscy urzędnicy.

Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości na różnych szczeblach - Rady Miasta, Sejmiku Wojewódzkiego, a nawet Parlamentu Europejskiego - rozpoczęli w Rybniku zbiórkę podpisów pod projektem ustawy zamrażającej ceny energii. Ma to być projekt obywatelski, dlatego nie złoży go partia jako taka, ale sami Polacy. - Nie dla drożyzny - mówiła na rybnickim rynku, Izabela Kloc, europosłanka PiS.