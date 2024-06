Ruszają zapisy na 79. Rybnicką Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę. Pątnicy ruszą na szlak ostatniego dnia lipca. Jaki jest program? ZDJĘCIA

Wyjście grupy z Jastrzębia i Pszowa 18.00Przyjście do Chwałowic i Rybnika na nocleg 21.00Nabożeństwo dziękczynne

Zachęca przy tym szczególnie do zapisów przez stronę internetową pielgrzymka.rybnik.pl .

- Jednocześnie chcemy zachęcić do pielgrzymowania tych, którzy nie wrócili do tej formy pobożności po pandemii. Oczywiście, zawsze jesteśmy otwarci na nowych pątników. Zapisy w poszczególnych parafiach nadal odbywają się w tradycyjnej formie, a rozpoczną się 17 czerwca – przekazuje ks. Paweł Zieliński, kierownik Rybnickiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.

31 lipca, po raz 79. wyruszy Rybnicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Tegoroczne hasło "Wracam do Mamy" ma z jednej strony przypomnieć tym, którzy od lat idą pątniczym szlakiem, że Maryja jest naszą mamą.

6.30- 7.00Wymarsz grup z parafii (gr. III o 6.30 z Opatowic) (podane przez ks. indywidualnie) 8.30Przerwa w Miasteczku Śl. /0,5 g. dla grupy/ 11.00Przerwa w Miotku 12.00Konferencja w kościele w Miotku (Ks. Łukasz Wieczorek) 13.00Godzina powołaniowa (moderacja – FCMP „Trzej Towarzysze”) 14.00MSZA ŚWIĘTA 15.30Wymarsz grup z Miotka 18.00Przyjście na nocleg do Babienicy, Lubszy i Kamienicy Śl. 20.00Modlitwa wieczorna w ustalonych miejscach

2.08.2024 r. piątek WRACAM DO SWOJEGO SUMIENIA

1.08.2024 r. czwartek WRACAM DO PIERWOTNEJ MIŁOŚCI

3.08.2024 r.sobotaWRACAM DO MAMY

6.30Wymarsz grup z Kamienicy Śląskiej (Babienica i Lubsza o 6.00)

7.30Przerwa w Hutkach

11.00Przerwa w Brzezinach Nowych

13.00Przerwa na Stradomie przy moście

14.00Wymarsz grup na Jasną Górę

15.00Powitanie i MSZA ŚWIĘTA na Wałach Jasnogórskich

/przejście na miejsca noclegowe, odbiór bagażu, nawiedzenie Obrazu/

19.00Odjazd autokarów z Jasnej Góry do Rybnika

21.00Apel Jasnogórski

21.30Nocne Czuwanie

22.00Odjazd autokaru z Jasnej Góry do Rybnika

24.00MSZA ŚWIĘTA w Kaplicy Cudownego Obrazu – koniec czuwania

4.08.2024 r.niedziela

7.00Zdawanie bagażu na samochody do godz. 9.00

8.00Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich

9.30MSZA ŚWIĘTA w Kaplicy Cudownego Obrazu

12.00Uwielbienie i dziękczynienie przy bramie obok pomnika bł. kard. Wyszyńskiego

12.30Odjazd autobusów z Jasnej Góry do Rybnika na dworzec PKP

14.30Wymarsz 79 Pielgrzymki z dworca PKP do Bazyliki św. Antoniego

15.00Uroczyste zakończenie i dziękczynne Te Deum