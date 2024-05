Boże Ciało 2024 w Rybniku - zdjęcia z procesji. Wierni z czterech parafii maszerowali ulicami centrum

Procesja Bożego Ciała w Rybniku. Ulicami przemaszerowali wierni czterech parafii. Do czterech ołtarzy

We wszystkich rybnickich parafiach odbyły się w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - określanego Uroczystością Bożego Ciała - procesje wiernych. Najbardziej wyjątkową była jednak ta, która przeszła ulicami centrum miasta. Odbyła się ona już po raz kolejny.

Setki wiernych przemaszerowały ul. Kościuszki, deptakiem oraz obok centrum handlowego Plaza

Uroczystość Bożego Ciała z udziałem czterech parafii w Rybniku przyciągnęła setki wiernych. Rozpoczęła się ona od mszy św., która została odprawiona w parafii rybnickich werbistów, czyli w kościele Królowej Apostołów. To również przy niej mieścił się pierwszy z ołtarzy.

- Za chwilę ruszymy przez ulice naszego miasta. Nasze zgromadzenie nie jest jakąś manifestacją przeciwko komuś, nie. Gromadzimy się tutaj po to, aby publicznie wyznać naszą wiarę. Bo wiarę trzeba wyznawać, a nie zamykać ją w wieczerniku. Przyszliśmy tutaj, żeby kolejny uświadomić sobie obecność Boga i mu podziękować. Panie Jezu dziękuję ci, że jesteś ze mną, że nie opuścisz mnie. Choćbym nawet jeszcze nie był tego świadomy - rozpoczął ojciec Juliusz Dua, wikariusz parafii ojców Werbistów w Rybniku.

Do drugiego, znajdującego się przez rybnicką Bazyliką, przy pomniku Jana Pawła II, wierni przeszli ul. Kościuszki. Następny z ołtarzy przygotowano przed kolejną świątynią - tzw. starym kościołem, do którego uczestnicy procesji szli deptakiem. Stamtąd, przechodząc obok centrum handlowego Plaza dotarli do ostatniego z ołtarzy, jaki mieścił się przy parafii Franciszkanów - pw. św. Józefa.