Wypadek na żużlowych zawodach w Rybniku. Kibice przeżyli chwile grozy! Zawodnik z pełnym impetem uderzył w bandę. "Stadion aż jęknął"

W biegu numer dwa, czyli w biegu juniorskim, doszło do kraksy Kacpra Tkocza i Bartosza Curzytka. Wydaje się, że błąd popełnił junior Stali Rzeszów, Curzytek. Telewizyjne powtórki pokazały, jak łokciem trąca on kask Kacpra Tkocza.

Tkocz po uderzeniu łokciem przez rywala, stracił panowanie nad motocyklem i z pełnym impetem uderzył w bandę. Zabrało go pogotowie. Prawdopodobnie ma złamane żebro.

Curzytek mocno nie ucierpiał. Decyzją sędziego wykluczono go z powtórki biegu. Według najnowszych informacji, Tkocz jest mocno poobijany, ale nie ma jeszcze żadnych szczegółowych wiadomości na temat jego stanu zdrowia.