Politycy PiS w Rybniku rozpoczęli śląską zbiórkę podpisów pod projektem zamrażającym ceny energii. "Nie dla drożyny" - mówiła europoseł Kloc

- Po zebraniu tych 100 tysięcy podpisów, marszałek kieruje projekt ustawy do procedowania w Sejmie. Mamy nadzieję, że te 100 tysięcy podpisów pozbieramy i w trybie bardzo szybkim, pod obrady ta ustawa zostanie przekazana i Sejm przegłosuje ją. Następnie trafi do Senatu, z Senatu do prezydenta. Prezydent z pewnością taką ustawę podpisze - wyjaśniał Andrzej Sączek.