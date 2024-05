Polski Alarm Smogowy wyśle zapytania do rybnickich radnych. Spyta, czym ogrzewają swoje domy. To pokłosie sprawy radnego Andrzeja Sączka Piotr Chrobok

Rybnik skutecznie walczy ze smogiem. Zdaniem PAS szczególnie w tę walkę powinni być zaangażowani rybniccy radni. Aleksander Król

"Jaki kocioł stosuje pan do ogrzewania domu, w którym pan mieszka? Jeżeli jest to kocioł na paliwo stałe, proszę o wskazanie daty jego produkcji i rodzaju stosowanego paliwa". Pytanie takiej treści zamierzają zadać rybnickim radnym przedstawiciele Polskiego Alarmu Smogowego. Ma to związek z niedawną sytuacją, kiedy to przed wyborami samorządowymi okazało się, że kandydat na prezydenta Andrzej Sączek użytkuje piec niezgodny z uchwałą antysmogową.