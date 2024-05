Poważny wypadek w Rybniku-Boguszowicach. Auto zderzyło się z krossem. Ani sprawca, ani poszkodowany nie powinni byli znaleźć się na drodze

Poważny wypadek w Rybniku-Boguszowicach. Auto zderzyło się z krossem. Poszkodowany 17-latek trafił do szpitala

Wszystkie służby ratunkowe: policja, pogotowie ratunkowe oraz straż pożarna w liczbie trzech zastępów interweniowały w Rybniku-Boguszowicach, a dokładnie na tamtejszej ulicy Rajskiej, gdzie doszło do wypadku drogowego. Jak informuje rybnicka policja, brały w nim udział dwa pojazdy: samochód osobowy oraz kross. Z ustaleń mundurowych wynika, że do ich zderzenia doprowadził kierujący osobówką 21-latek.

Niestety, siła zderzenia przyczyniła się też do obrażeń u uczestników wypadku. Poniósł je jadący motocyklem nastolatek. - Kierowca jednośladu z obrażeniami trafił do szpitala - przekazują rybniccy policjanci.

Sprawca wypadku był pod wpływem narkotyków?

To oni obecnie wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Sprawdzają także, czy nie przyczyniły się do niego narkotyki. Podejrzenia co do tego mieli oni już tuż po wypadku.

- Mundurowi zwrócili uwagę na dziwne zachowanie kierowcy osobówki, więc oprócz standardowego badania stanu trzeźwości dokonali sprawdzenia narkotesterem - mówi oficer prasowa KMP w Rybniku.

I jak się okazało, za zachowaniem 21-latka faktycznie stały środki odurzające. - Tester wykrył możliwą zawartość amfetaminy i metaamfetaminy w ślinie mężczyzny - słyszymy w rybnickiej komendzie, w której dodają, że odpowiedź na pytanie, czym dokładnie odurzony był kierowca auta będzie możliwa po wykonaniu badań krwi, która została mu pobrana.

Jak się jednak okazuje, nie tylko kierującego osobowym oplem, mieszkańca Żor nie powinno być na drodze. Siedzący za kierownicą krossa marki suzuki, 17-latek wprawdzie był trzeźwy, jednak też nie powinien prowadzić. - Kierujący jednośladem nie posiadał uprawnień do kierowania - wskazuje st. asp. Bogusława Kobeszko.