Kolejne wypadki na ulicy Raciborskiej w Rybniku. Kierująca osobówką uderzyła w drzewo!

Dwa groźne zdarzenia drogowe na ulicy Raciborskiej w Rybniku i w Raszczycach

To nie jest spokojny piątek na śląskich drogach. W kilku miejscach doszło do zdarzeń drogowych, w wyniku których tworzyły się korki. Do jednego z groźniejszych zdarzeń doszło po godzinie 15.00, na ulicy Raciborskiej w Rybniku. Kierująca osobówką uderzyła w drzewo.