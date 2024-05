Straż pożarna z Rybnika uratowała życie 49-latka. Mężczyzna nie oddychał po porażeniu prądem. Strażacy wykonali skuteczną defibrylację Piotr Chrobok

Do wypadku z udziałem 49-latka zadysponowano jeden strażacki zastęp. arc.

Przeprowadzona przez rybnickich strażaków defibrylacja okazała się być ratującą życie 49-letniego mężczyzny. Podczas wykonywanych prac został on porażony prądem. Gdy straż pożarna przyjechała na miejsce, rozpoczęła się reanimacja. Mężczyzna nie oddychał. Kiedy jednak przekazywano go pod opiekę pogotowia, miał już oddech. Udało się go przywrócić dzięki wspomnianej defibrylacji strażaków.