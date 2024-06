Jest opóźnienie w oddawaniu do użytku mieszkań wybudowanych przez TBS przy ul. Hallera w Rybniku. Winę za sytuację ma ponosić Tauron

Jest opóźnienie w oddawaniu do użytku mieszkań wybudowanych przez TBS przy ul. Hallera w Rybniku

Gdyby wszystko poszło zgodnie z planem, zapewne byłaby już wielka radość z zamieszkania we własnych czterech ścianach. Trwałoby pewnie meblowanie, zapełnianie ich dodatkami, urządzanie według stylu każdego z lokatorów. Nastąpiło jednak opóźnienie, przez co czas oczekiwania na ich oddanie do użytku wydłużył się.

Trudno dokładnie określić, jak duże jest opóźnienie. Fakt jednak, że nastąpiło ono na budowie mieszkań przy ul. Hallera w Rybniku jest niezaprzeczalny. Potwierdzają to w rybnickim magistracie.