Gwiazdy Górnika Zabrze odwiedziły Leszczyny - ZDJĘCIA. Tłumy na stadionie przyszły zobaczyć swojego mieszkańca, Sebastiana Musiolika

- W związku z tym, że Sebastian Musiolik jest z Leszczyn, miasto rodzinne chciałoby go widzieć i stąd był taki pomysł, żeby zorganizować to na stadionie w Leszczynach, skąd się wywodzi Sebastian - wskazuje Michał Cichoń. - To jest przyszłość Górnika Zabrze - mówi z kolei o Aleksandrze Toboliku, dyrektor MOSiR-u w Czerwionce.