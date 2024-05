Prasówka tygodniowa z 12.05.2024 w Rybniku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rybnika, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.05 a 11.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Moda na ulicach Rybnika - ZDJĘCIA! Tych przechodniów przyłapała kamera. Zobacz te stylizacje rybniczan”?

Przegląd tygodnia: Rybnik, 12.05.2024. 5.05 - 11.05.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Moda na ulicach Rybnika - ZDJĘCIA! Tych przechodniów przyłapała kamera. Zobacz te stylizacje rybniczan Moda na ulicach Rybnika - ZDJĘCIA! Czy rybniczanie lubią eksperymentować z modą? Jakie stylizacje i kolory królują na naszych ulicach? Oto zdjęcia wykonane przez kamerę Google Street View w Rybniku. Kto wie, może znajdziesz się w galerii. Sprawdź te uliczne stylizacje! 📢 Byliśmy w Rybniku na targu! Ceny czereśni zwalają z nóg. Zobacz, ile kosztują owoce, warzywa i kwiaty - zdjęcia Byliśmy w Rybniku na targu! Czy zastanawialiście się kiedyś, ile tak naprawdę kosztują produkty na lokalnym targowisku? Czy ceny są konkurencyjne w porównaniu do supermarketów? A może to właśnie na straganach znajdziemy najlepsze oferty? Postanowiliśmy to sprawdzić! Ruszyliśmy na rybnickie targowisko, aby przyjrzeć się cenom owoców, warzyw i kwiatów. Czy faktycznie można tu zaopatrzyć się taniej niż w sklepach? Zobaczcie ceny z różnych stanowisk.

📢 Zabawne memy o maturze z matematyki - królowa nauk na celowniku! "Kiedy jesteś z matmy nogą, tablice ci nie pomogą". Matura z matematyki w tym roku odbywa się 8 maja. Dzień ten, to zmora wielu maturzystów. Matura z matematyki bowiem uznawana jest za tą, którą najciężej zdać. Są tacy, którzy modlą się, by zdobyć chociaż 30%. Internauci rozluźniają napiętą atmosferę i tworzą śmieszne memy o maturze z matematyki.

Tygodniowa prasówka 12.05.2024: 5.05-11.05.2024 Rybnik: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rybniku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Bawiły się w klubach na Śląsku i wyglądały WSPANIALE! Fotograf musiał zrobić zdjęcia. One królowały na parkietach w kwietniu 2024 Bawiły się w klubach na Śląsku i wyglądały WSPANIALE! Działo się w kwietniu 2024 w weekendy w regionie! Przez kluby w Katowicach, Gliwicach, Rybniku, Bielsku... przewinęły się setki, jak nie tysiące fanów dobrej zabawy. Oto najpiękniejsze panie z dyskotek w naszym regionie, które bawiły się podczas marcowych imprez. Zobacz, jak się prezentowały na zdjęciach wykonanych przez klubowych fotografów.

📢 Śliczne Miss Matury 2024 z woj. śląskiego - ZDJĘCIA. Pisały egzamin i wyglądały WSPANIALE Piękne maturzystki w woj. śląskim! Wiadomo, egzamin maturalny to nie pokaz mody, ale wielu młodych ludzi chce w tym ważnym momencie swojego życia prezentować się dobrze i stylowo. Powiedzmy to wyraźnie - dbanie o wygląd i prezencję, nie ujmuje dbaniu o stan wiedzy. Zobaczcie zatem, jak w woj. śląskim prezentują się nasze zdolne i piękne maturzystki! Publikujemy fotografie z wielu miast, m.in. z Częstochowy, Katowic, Dąbrowy Górniczej, Tychów, Bielska-Białej, Żor, Będzina, Zawiercia... 📢 To było jak "czarne tornado" nad Śląskiem! Mieszkańcy relacjonują przerażające zjawisko! Zobacz te zdjęcia Mieszkańcy Śląska i Zagłębia otrzymali w piątek, 10 maja komunikat o pożarze składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich. Zaleca się pozostanie w domach i zamknięcie okien. Ten widok PRZERAŻAŁ. Otrzymaliśmy mnóstwo zdjęć od internautów z kłębami czarnego dymu widzianymi z wielu miast w regionie. Jak stwierdził jeden z internautów: ten widok przeraża, to jest jak czarne tornado. Zobaczcie te zdjęcia! Kłęby czarnego dymu widoczne były z wielu kilometrów... nawet z Częstochowy!

📢 Zachwycająca zorza polarna w woj. śląskim - SZOK! Cudowny spektakl na niebie. Zobacz ZDJĘCIA mieszkańców Zachwycające! Przepiękne pejzaże na terenie woj. śląskiego i jego okolic. W piątek, 10 maja 2024, mieszkańcy mieli okazję podziwiać nadzwyczajne zjawisko - zorzę polarną. To rzadkie widmo, które nieczęsto gości w naszych szerokościach geograficznych, pojawiło się również na niebie nad województwem śląskim. Zdjęcia, jakie opublikowali internauci, wprawiają w zachwyt. 📢 Na Zalewie Rybnickim pojawiły się śnięte ryby. Czy to efekt wyłączenia bloków węglowych w rybnickiej Elektrowni? Sprawą zajmuje się ekspert Ekspert, z którym współpracuje Polski Związek Wędkarski oceni, jaka była przyczyna śnięcia ryb, do której doszło w ostatnich dniach na wodach Zalewu Rybnickiego. Nieoficjalnie mówi się, że powodem tego może być zmiana charakteru zbiornika związanego z wyłączeniem dwóch bloków węglowych w rybnickiej Elektrowni. Tzw. przyducha, która również wskazywana jest jako możliwa przyczyna śnięcia ryb występowała już na Zalewie Rybnickim jednak wcześniej.

📢 Matura 2024 j. angielski - ODPOWIEDZI! Do napisania wpis na blogu! Takie tematy były na maturze [9.05.2024] Matura 2024 język angielski - ODPOWIEDZI! Za chwilę uzupełnimy także sugerowanie odpowiedzi do zadań. Co było w tym roku na maturze? Oprócz zadań sprawdzających umiejętności słuchania i czytania w języku angielskim, musieli napisać również krótką wypowiedź pisemną. Tym razem był to wpis na blogu. Znamy temat wypowiedzi na maturze z angielskiego 2024. Był trudny? W galerii pokażemy także ARKUSZE CKE wraz z odpowiedziami! 📢 Rybnik startuje w konkursie Zielona Stolica Europy. Zostanie oceniony w siedmiu kategoriach. Miasto mocno poprawiło jakość powietrza ZDJĘCIA RYBNIK. Miasto, z inicjatywy i przy wsparciu Łukasza Kohuta, posła do Parlamentu Europejskiego, złożyło wniosek aplikacyjny w konkursie „Zielona Stolica Europy”. Szanse na tytuł i nagrodę są spore. Miasto, w ostatnich latach zrobiło bardzo wiele dla redukcji niskiej emisji, a jednym z działań były kampanie edukacyjno - inbformacyjne. Mieszkańcy, dzięki udziałowi w Programie Czyste Powietrze, wymienili już blisko 5 tysięcy "kopciuchów" na kotły ekologiczne.

📢 Niespodzianka w Rybniku! Radni mieli problem z wyborem przewodniczącego. Były cztery głosowania. Kto się wyłamał z koalicyjnej większości? We wtorek, 7 maja odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miasta Rybnika. Rajcy złożyli ślubowanie, wybrali również przewodniczącego, ale dopiero w czwartym głosowaniu. To bardzo zaskakujące, bo przecież rządząca miastem prezydencka koalicja ma minimalną większość w lokalnym samorządzie. Szefem rady wybrano ostatecznie Andrzeja Szafrańca z Koalicji Obywatelskiej. Na kolejną kadencję zaprzysiężony został też prezydent Rybnika, Piotr Kuczera. 📢 Ślubowanie nowych radnych Sejmiku Województwa Śląskiego - ZDJĘCIA. To była pierwsza sesja! Zobacz nowych radnych KATOWICE. Ślubowanie nowych radnych! W poniedziałek, 6 maja 2024 roku w Sali Sejmu Śląskiego odbyła się trwa pierwsza sesja nowo wybranego Sejmiku Województwa Śląskiego, podczas której nastąpiło ślubowanie radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.

📢 Matura 2024 j. polski - ARKUSZE CKE! Tematy: Bunt i jego konsekwencje, Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka? ODPOWIEDZI Matura 2024 j. polski - ARKUSZE CKE! Ponad 30 tysiące osób w woj. śląskim podeszło w tym roku do egzaminu dojrzałości. Zmagania rozpoczęto we wtorek 7 maja od języka polskiego. ZNAMY JUŻ CZĘŚĆ TEMATÓW! W naszej galerii znajdziecie ARKUSZE MATURALNE CKE 2024 z języka polskiego, a później także ODPOWIEDZI! 📢 Najlepsze MEMY o maturach. Mamy przecieki - będzie to, czego się nie nauczyłeś! Cóż, nie matura, a chęć szczera... Maturzyści w tym roku zyskali jeden dzień oddechu po majówce, ale teraz zabawa się kończy. 7 maja zaczyna się maraton, który potrwa praktycznie do końca miesiąca. Jak nie zwariować ze stresu? Najlepiej trochę się pośmiać... A może wasza matura już dawno za wami i wkrada się nostalgia? Zobaczcie najzabawniejsze memy o maturach i maturzystkach!

📢 Rybnik obchodził 20. rocznicę obecności Polski w Unii Europejskiej - ZDJĘCIA. W Parku Czempiela zagrały górnicze orkiestry i lokalni artyści 1 maja 2004 roku Polska oficjalnie weszła w szeregi państw członkowskich Unii Europejskiej. Od tego wydarzenia - jak łatwo obliczyć - mija w tym roku więc równo 20 lat. I to właśnie ta okrągła rocznica była okazją do świętowania podczas ostatniego dnia rybnickiej majówki "Maj, bzy, Rybnik i Ty". Obchodzono ją koncertami w Rybniku-Niedobczycach. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Tu w woj. śląskim nie będzie prądu nawet do 10 godzin! Oto LISTA miast i wsi. Sprawdź HARMONOGRAM Wyłączenia prądu. To może dotyczyć twojej ulicy! W dniach, od 6 do 10 maja 2024 r. w woj. śląskim mieszkańców wybranych miast i wsi czekają czasowe wyłączenia prądu. Przerwy są planowane i wyniosą nawet do 10 godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

📢 Były poseł PiS z Rybnika Grzegorz J. usłyszał wyrok. To dwa i pół roku więzienia RYBNIK. Grzegorz J., były poseł Prawa i Sprawiedliwości został skazany na łączną karę dwóch i pół roku pozbawienia wolności. Wyrok w tej sprawie wydał w poniedziałek 6 maja, Sąd Rejonowy w Rybniku. Sprawa dotyczyła przyjmowania korzyści majątkowych w związku z pełnieniem funkcji publicznej w latach 2016-2018 oraz powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych. Wyrok usłyszeli również inni podejrzani w tej sprawie, jednak tylko J. został skazany na karę bezwzględnego pozbawienia wolności. 📢 Jeśli prezydent RP nie podpisze ustawy o języku śląskim, co zrobią Ślązacy? Oni już wiedzą! Zapytaliśmy o to górnośląskich liderów ZDJĘCIA Ważą się losy ustawy o języku śląskim. Najprawdopodobniej prezydent Andrzej Duda jej nie podpisze. W środę 8 maja, uchwaloną przez Sejm 26 kwietnia ustawę, z pewnością przyjmie Senat. Koalicja rządząca ma bowiem większość także w izbie wyższej. Jedyną zatem przeszkodą w uznaniu ślůnskij godki za język regionalny może być prezydenckie weto. Czy Andrzej Duda podpisze ustawę i co o ewentualnym niekorzystnym dla Ślązaków rozwoju wypadków sądzą ich liderzy?

📢 Trwa nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego w Rybniku. Przez ponad miesiąc, mieszkańcy mogą składać projekty na miejskie inwestycje Około półtora miesiąca będą mieli mieszkańcy Rybnika na złożenie projektu swoich pomysłów, które mogłyby zostać zrealizowane w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego. Nabór wniosków już trwa. Rozpoczął się 1 maja. Graniczna data składania projektów to 17 czerwca. Na jesień zaplanowano głosowanie. 📢 Tygodniowy przegląd prasy 5.05.2024: Rybnik, 28.04-4.05.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Rybnika Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rybnika, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.04 a 4.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mery Spolsky i Brodka na rybnickim Kampusie rozkręciły imprezę! Po przerwie wróciła majówkowa impreza "Maj, bzy, Rybnik i Ty"”?

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.