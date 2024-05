Matura 2024 j. polski - ARKUSZE CKE! Tematy: Bunt i jego konsekwencje, Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka? ODPOWIEDZI

Matura z polskiego unieważniona! Uczeń wrzucił zdjęcie do internetu

Jakie będą zadania i tematy maturalne z j. polskiego? PEWNIAKI, PRZECIEKI

Czy są jakieś przecieki odnoście tematów na maturze 2024 z polskiego? W sieci pojawiły się zdjęcia arkuszy z charakterystycznym fioletowym kolorem. Na Facebooku możemy znaleźć zdjęcia pierwszej strony arkusza, które zachęcają do kliknięcia w link. To jednak nie są prawdziwe przecieki, a oszustwo. Takie linki stworzone są po to, by wyłudzić dane, nie niosą za sobą żadnych prawdziwych informacji.