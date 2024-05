Focus Park w Dzień Dziecka zamieni się w krainę słodkości! materiał informacyjny

1 czerwca od godz. 12 do 18 Focus Park zaprasza do krainy słodkości! Tego dnia nie będziemy żałować wam najsłodszych doznań - to taki dzień, kiedy można popuścić wodze fantazji i cieszyć się życiem na całego! No i zjeść darmową watę cukrową!