Kolejny protest przeciwko CPK na Wiślance. Sprzeciwiano się przebiegowi linii kolejowej w obecnym kształcie. Przyjechał wojewoda śląski

Oprócz niej, w pikiecie wzięło udział kilkadziesiąt innych osób. Ich głównym celem było zwrócenie uwagi na kwestię wywłaszczeń i dewastacji cennych przyrodniczo terenów.

- Protestujący mają główny cel, łączący te oba: mówimy "stop Kolei Dużych Prędkości przez Śląsk" w wariancie inwestorskim linii KDP 170. W tym kształcie wariant inwestorski jest nie do przyjęcia. Ja z perspektywy Palowic, jako sołtys Palowic, to jest kompletna dewastacja wsi. Strefa buforowa tej inwestycji względem terenu zurbanizowanego Palowic to jest 45 procent. To tak jakby Warszawie zabrano cztery czy pięć dzielnic. To, że jesteśmy mniejsi to nie znaczy, że jesteśmy gorsi i walczymy o swoje - wskazuje Dominika Baranowicz, przewodnicząca protestu na Wiślance, a zarazem sołtys Palowic w gminie Czerwionka-Leszczyny.