Kąpielisko Ruda w Rybniku ruszy 1 czerwca? Zależy od pogody. 15 czerwca otworzą się pozostałe kąpieliska. Na końcu basen w Chwałowicach

Kąpielisko Ruda w Rybniku ruszy już 1 czerwca? O wszystkim zadecyduje pogoda

I choć na Rudzie wszystko jest już przygotowane, nie wiadomo, czy zostanie ona uruchomiona 1 czerwca, jak jest to planowane. Na przeszkodzie mogą bowiem stanąć warunki pogodowe, dlatego w MOSiR-ze do końca będą czekać z podjęciem decyzji.

Sezon na kąpielisku w Kamieniu oraz na Pniowcu rozpocznie się w połowie czerwca. Pierwszego dnia wakacji otwarty zostanie basen w Chwałowicach

Sezon w Kamieniu i na Pniowcu potrwa przez ponad dwa miesiące, do końca sierpnia. To daty, które ustalili rybniccy radni.

- Sezon na basenie w Chwałowicach, jak co roku, rozpocznie się w pierwszy dzień wakacji - w tym roku jest to 22 czerwca - wskazują w rybnickim MOSiR-ze.

Za darmo można wykąpać się na Pniowcu. Na pozostałe kąpieliska i baseny wejście jest odpłatne

Dodatkowo, na Rudę sprzedawane są także karnety na pięć i dziesięć wejść. Cena tych pierwszych to: 80 zł karnet normalny i 50 zł karnet ulgowy. Koszt karnetu uprawniającego do dziesięciu wejść na Rudę, to: 144 złote - karnet normalny i 80 zł - karnet ulgowy.

Na rybnickich basenach i kąpieliskach obowiązują ściśle określone godziny otwarcia. Podobnie, jak w kwestii biletów, nie dotyczy to jedynie Pniowca. Z Rudy można korzystać od 10:00 do 19:00 w dni robocze i od 9:00 do 19:00 w weekendy. Basen w Chwałowicach czynny jest w tygodniu od 10:00 do 18:00, zaś w soboty i niedziele o godzinę dłużej - o 9:00 do 18:00. Kąpielisko w Kamieniu natomiast bez względu na dzień tygodnia otwarte jest od 9:00 do 18:00.