Na Zalewie Rybnickim pojawiły się śnięte ryby. Czy to efekt wyłączenia bloków węglowych w rybnickiej Elektrowni? Sprawą zajmuje się ekspert

Na Zalewie Rybnickim pojawiły się śnięte ryby. Czy to przez wyłączenie bloków węglowych Elektrowni Rybnik?

Nieoficjalnie mówi się, że mogłaby ona być podyktowana zmianą charakteru zbiornika Zalewu Rybnickiego. To z kolei wiązałoby się z wyłączeniem 31 grudnia poprzedniego roku dwóch najstarszych bloków węglowych Elektrowni Rybnik. Z tego powodu wody Zalewu miałyby być w mniejszym stopniu natlenione.

- Mamy informację z Elektrowni Rybnik, że to naturalna sytuacja - mówi Agnieszka Skupień, rzecznik prasowa Urzędu Miasta Rybnika, dodając, że jej przedstawiciele odławiają ryby oraz, że to właśnie im można zgłaszać ewentualne pojawienie się kolejnych przypadków śniętych ryb.

Jak na razie nie wiadomo, z jakiego powodu nastąpiło śnięcie ryb, do którego w ostatnich dniach doszło w wodach Zalewu Rybnickiego przy Elektrowni w Rybniku. O sprawie wiedzą zarówno przedstawiciele zakładu, rybnickiego magistratu, jak i Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach.

Jeśli tak by się okazało, byłaby to już kolejna sytuacja, na którą wpływ ma wyłączenie bloków Elektrowni. Zimą w związku z zakończeniem ich eksploatacji, Zalew Rybnicki już po jednej dobie mrozu, zamarzł, co wprawdzie zdarzało się w przeszłości, ale nigdy tak szybko.