Protest rolników nie ustaje. Strajkujący odwiedzili biura parlamentarzystów z Rybnika, Jastrzębia i Raciborza. Przynieśli "prezenty"

Dlaczego takich ruch? Jak tłumaczą rolnicy, powodów takiej decyzji było kilka. Chodziło między innymi o uciążliwość protestów dla osób postronnych, ale też brak odzewu ze strony parlamentarzystów.

- Nie chcemy denerwować społeczeństwa. Robiliśmy protesty, posłowie nie wychodzili do nas na ulice, więc my idziemy do nich - tłumaczył jeszcze przed rozpoczęciem tej formy protestu, Grzegorz Wolny, jego organizator.