Majówka w Rybniku upłynie pod znakiem miniżużlowych zawodów. 1, 2 i 3 maja ściganie w Chwałowicach. Zawody drużynowe i indywidualne

Majówka w Rybniku pod znakiem miniżużla. 1, 2 i 3 maja ściganie w Chwałowicach

Jeśli w Rybniku, w trakcie majówki będzie królował jakikolwiek sport, bez cienia wątpliwości, będzie to miniżużel. To właśnie ta dyscyplina zdominuje sportowe wydarzenia w mieście. W ciągu trzech dni - od 1 do 3 maja - na torze w Chwałowicach odbędą się aż trzy zawody.

Młodzi adepci żużla ścigać się będą indywidualnie, a także drużynowo. W pierwszej kolejności czeka ich rywalizacja zespołowa. 1 maja, o godz. 11:00 odbędą się bowiem zawody Drużynowych Mistrzostw Polski. Później, miniżużlowcy sprawdzać się będą już tylko w bojach indywidualnych.

Najpierw wyjadą na tor w ramach Indywidualnego Pucharu Polski - zawody odbędą się 2 maja, o godz. 11:00 - a następnie czeka ich ściganie w Memoriale Andrzeja Skulskiego, który odbędzie się 3 maja, o godz. 14:00.