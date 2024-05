Polski Alarm Smogowy: Tylko Rybnik korzysta z uprawnień uchwały antysmogowej. Pozostałe samorządy niekoniecznie. Posypią się za to kary?

Samorządy nie egzekwują uchwały antysmogowej? Z uprawnień korzystają tylko w Rybniku

Mają ku temu możliwości, ale jeśli chodzi o korzystanie z nich to już "inna para kaloszy". Śląskie samorządy zdają się być niechętne co do egzekwowania uchwały antysmogowej i jej przepisów. Na taki stan rzeczy wskazują przynajmniej w Polskim Alarmie Smogowym (PAS), zwracającym uwagę na bezsilność samorządowców w tym zakresie. Wyjątek w ocenie przedstawicieli PAS stanowi jedynie Rybnik, który już dawno wziął się "do roboty".

- Mamy do czynienia z taką sytuacją, że chociaż uchwała antysmogowa dotyczy całego województwa śląskiego, to mamy wrażenie, że ona rzeczywiście egzekwowana jest tylko w Rybniku. W innych gminach to wygląda bardzo różnie - mówi Emil Nagalewski z Polskiego Alarmu Smogowego, przytaczając konkretne przykłady działań w Rybniku.