Rybnik absolutnym liderem Czystego Powietrza. Hasło: "ni ma gańby, jest luft" jest uzasadnione. Poznaliśmy dane alarmu smogowego ZDJĘCIA

Prezentowany ranking obejmuje okres od początku funkcjonowania Programu Czyste Powietrze (2018 r.) do końca 2023 r. W rankingu wzięto pod uwagę dwa kryteria – liczbę wniosków o wymianę starych urządzeń grzewczych oraz liczbę wniosków odniesioną do liczby budynków jednorodzinnych w danej gminie. Biorąc pod uwagę liczbę wniosków, na pierwszym miejscu spośród wszystkich 2477 gmin w Polsce znajduje się Rybnik, z liczbą 6481 złożonych wniosków. Pod względem liczby wniosków w przeliczeniu na liczbę budynków jednorodzinnych w gminie pozycję lidera zajmuje śląska gmina Radlin.

- Tam gdzie samorząd działa prężnie i pomaga mieszkańcom przy wymianie starych źródeł ciepła, tam widać efekty w postaci czystszego powietrza – mówi Andrzej Guła, lider PAS. - W Rybniku i Radlinie prowadzono też wiele kampanii, których celem było zachęcanie mieszkańców do sięgania po dotacje. To właśnie dzięki tej postawie i tak dużemu zaangażowaniu ze strony samorządu gminy te znalazły się na szczycie rankingu - dodaje Guła.

PAS postanowił sprawdzić, na ile do poprawy jakości powietrza przyczyniają się działania antysmogowe, a na ile jest to wynik czynników meteorologicznych. Taką analizę dla Rybnika przeprowadzili badacze z Europejskiego Centrum Czystego Powietrza (ECAC).

– Poprawę jakości powietrza udało się uzyskać dzięki wymianie kilkunastu tysięcy kopciuchów w ostatnich latach w ramach Czystego Powietrza czy ze środków zdobywanych przez samorząd w innych źródłach – mówi Janusz Piechoczek, działacz PAS i Rybnickiego Alarmu Smogowego – i dodaje, że jeszcze kilka lat temu Rybnik był na czele rankingu Światowej Organizacji Zdrowia najbardziej zanieczyszczonych miejsc w Europie, a obecnie jest na dobrej drodze do tego, aby osiągnąć jakość powietrza zgodną ze standardami WHO.

W Rybniku ni ma gańby, jest luft

Program Czyste Powietrze w liczbach (aktualne dane dotyczące Rybnika): liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 6.675 liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 5.056 łączna kwota wypłaconych dotacji: 59.025.763,42 zł

Na chwilę obecną w Rybniku zostało jeszcze ok. 5 tys. kotłów na węgiel, które nie spełniają docelowych wymagań śląskiej uchwały antysmogowej – wynika to z danych z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W 2018 roku wg szacunków w domach jednorodzinnych w Rybniku istniało co najmniej 14 tys. źródeł kwalifikujących się do wymiany – jak widać mieszkańcy dokonali znacznego postępu. Warto dodać, że wszystkie budynki miejskie - szkoły, przedszkola, domy kultury, administracyjne i inne – są już czyste. Ostatnim wyzwaniem pozostają mieszkania komunalne Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, tu na 4519 mieszkań, pozostało do wymiany 847 kotłów na węgiel.