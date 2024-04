Są spore środki dla mieszkańców Czerwionki-Leszczyn. Chodzi o instalacje Odnawialnych Źródeł Energii

- Mówi się często, że smog nie ma granic administracyjnych. Cieszę się, że połączyliśmy siły w ramach naszego regionu i realizujemy projekt partnerski we współpracy siedmiu gmin. Inwestycja w odnawialne źródła energii to inwestycja w naszą przyszłość - zaznaczył Wiesław Janiszewski, burmistrz Czerwionki-Leszczyn. - Pozyskane środki trafią bezpośrednio do naszych mieszkańców, cieszę się, bo widać duże zainteresowanie społeczne inwestycjami w OZE. Warto podkreślić, że to kolejny tego typu projekt. Wcześniej w Czerwionce-Leszczynach zrealizowaliśmy podobne zadanie na kwotę ponad 20 mln zł. Walczymy wspólnie o czyste powietrze, a ten dofinansowany z Unii Europejskiej projekt stanowi ważny etap w naszych działaniach, jest zarazem odpowiedzią na potrzeby naszych mieszkańców - dodał.