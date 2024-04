Zacięta walka w drugiej turze wyborów samorządowych w pow. rybnickim. Mieszkańcy wybrali Sylwię Gabryelską-Ritzkę i Wiesława Janiszewskiego

Większość mieszkańców gmin leżących w powiecie rybnickim - Świerklan, Jejkowic i Gaszowic - o swojej przyszłości zadecydowała już podczas pierwszej tury wyborów samorządowych. Bez rozstrzygnięcia zakończyła się ona natomiast w gminach: Czerwionka-Leszczyny i Lyski. W nich konieczna była wyborcza dogrywka. Ta musiała przynieść wyłonienie władzy na lata 2024-2029.

I przyniosła, choć zwycięzcy do samego końca nie mogli być pewni swego. O ich wygranych zadecydowało: 177 głosów - w przypadku gminy Lyski i 28 (!) głosów w przypadku gminy Czerwionka-Leszczyny. Mieszkańcy głosowali na korzyść: Sylwii Gabryelskiej-Ritzki w Lyskach oraz Wiesława Janiszewskiego w Czerwionce-Leszczynach.

Oznacza to, że w drugiej z tych gmin nie doszło do zmiany władzy. Pełniący od 2006 roku funkcję burmistrza, Wiesław Janiszewski pozostanie nim do 2029 roku. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, jest to jego ostatnia kadencja.