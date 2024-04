Prasówka z całego tygodnia 28.04.2024 w Rybniku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rybnika, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.04 a 27.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zwycięstwo ROW-u Rybnik cieszy kibiców! Zobacz zdjęcia z meczu INNPRO ROW Rybnik - Arged Malesa Stal Ostrów wygranego przez Rekiny u siebie”?

Przegląd tygodnia: Rybnik, 28.04.2024. 21.04 - 27.04.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zwycięstwo ROW-u Rybnik cieszy kibiców! Zobacz zdjęcia z meczu INNPRO ROW Rybnik - Arged Malesa Stal Ostrów wygranego przez Rekiny u siebie Kibice ROW-u Rybnik w ekstazie! W sobotę 27 kwietnia 2024 roku w hitowym meczu 3. kolejki Metalkas 2. Ekstraligi INNPRO ROW Rybnik wygrał z Arged Malesą Ostrów Wielkopolski 51:39. To było pierwsze spotkanie "Rekinów" tym sezonie w roli gospodarzy. Zobacz ZDJĘCIA ze stadionu przy Gliwickiej! 📢 Świętuj Dzień Zięcia z humorem! Typowy zięć Janusz i teściowa Grażynka! Kochana teściowa już czeka z obiadkiem? Zobacz MEMY MEMY! Typowy zięć Janusz... Jak co roku, w ostatnią sobotę kwietnia obchodzimy Dzień Zięcia. Z tej okazji przygotowaliśmy serię śmiesznych memów, które doskonale ukazują relację zięcia z teściową. Ta galeria bawi do łez!

📢 Jak wyglądał Rybnik, gdy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej? Minęło już 20 lat! Przypomnij sobie tamto miasto - zobacz zdjęcia HISTORIA! Kto pamięta tamten Rybnik? Jak wtedy mieszkało się w mieście, jak wyglądały ulice... kiedy Polska wstępowała do Unii Europejskiej!? Blisko 20 lat temu, o północy 1 maja 2004 roku, Polska stała się członkiem UE. Akcesja była rezultatem długotrwałych wysiłków wielu rządów. To już 20 lat! Kto jeszcze pamięta, jak wtedy wyglądał nasz Rybnik?

Tygodniowa prasówka 28.04.2024: 21.04-27.04.2024 Rybnik: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rybniku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Straszne odkrycie w Rybniku. Na parkingu znaleziono zwłoki 31-letniego mężczyzny! Straszne odkrycie w Rybniku. W piątek 26 kwietnia w godzinach porannych znaleziono ciało 31-letniego mężczyzny leżącego na parkingu. Wykluczono udział osób trzecich, zostanie przeprowadzona sekcja zwłok.

📢 Wspaniałe Kobiety z Rybnika! To one zwyciężyły w kategoriach matki córki i kobiety dojrzałe. Które z nich powalczą o samochód? Wspaniałe Kobiety z Rybnika - one WYGRAŁY! Głosowanie na KOBIECĄ TWARZ ROKU 2024 zostało zakończone! 25 kwietnia o godz. 22:00 poznaliśmy laureatki plebiscytu z Rybnika w trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety dojrzałe. Które z nich mają szansę na wygranie samochodu? Zobaczcie naszą galerię zwyciężczyń w Rybniku! Publikujemy po 5 kobiet z największą ilością głosów w swojej kategorii. 📢 Niecodzienna kolizja na Śląsku! Policyjny radiowóz wylądował w rowie - ZDJĘCIA. Internauci mają BEKĘ... a jak było naprawdę? Co tam się wydarzyło? W miejscowości Wilcza, na drodze między Rybnikiem a Gliwicami, 25 kwietnia doszło do niecodziennej kolizji. Policyjny radiowóz wpadł do przydrożnego rowu. Przez internet przelała się fala prześmiewczych komentarzy... Co tam się wydarzyło naprawdę?

📢 Marszysz z o domu na wsi w woj. śląskim? Oto 10 najtańszych domów do kupienia! Blisko las, pola... Ceny już od 49 tys. złotych Planujesz przeprowadzkę na wieś w woj. śląskim, w pięknym otoczeniu przyrody? Za oknem las, łąki, a może góry... ? W galerii publikujemy zestawienie 10 jednych z NAJTAŃSZYCH ofert takich nieruchomości z terenu woj. śląskiego. Jak się okazuje, najtańsze domy z działką są już za ok. 49 tys. złotych, z czego najdroższy kosztuje... 146 tys. złotych! Zobacz te oferty. 📢 Łukasz Kohut, europoseł z Rybnika będzie ubiegał się o kolejny mandat w Parlamencie Europejskim. Ale już nie z Lewicy. Wystartuje z listy KO Będący europosłem od 2019 roku, rybniczanin Łukasz Kohut ponownie będzie ubiegał się o to, aby móc zasiadać w Parlamencie Europejskim. Eurodeputowany wystartuje w nadchodzących wyborach do Europarlamentu. Nie będzie jednak "jedynką" na liście i nie będzie reprezentował Nowej Lewicy. Tym razem Łukasz Kohut wystartuje z listy Koalicji Obywatelskiej.

📢 Groźne zdarzenia na stacjach kolejowych w Rybniku i Wodzisławiu Śl. Dyżurni ruchu skierowali pociągi pasażerskie na tory towarowe! Do niebezpiecznego incydentu na stacji kolejowej w Rybniku doszło we wtorek, 23 kwietnia, o godzinie 18:50. Pociąg pasażerski relacji Bogumin – Warszawa Gdańska został skierowany na tory towarowe - poinformował kolejowyportal.pl. Jak dodaje, powodem był błąd dyżurnego ruchu, którego odsunięto od czynności. Podobny incydent miał miejsce w zeszłym tygodniu na stacji w Wodzisławiu Śląskim. 📢 Andrzej Sączek podsumowuje kampanię i liczą na współpracę z Piotrem Kuczerą. "Możemy usiąść i podać sobie ręce" WYBORY. Radni Prawa i Sprawiedliwości z Rybnika podsumowali w środę 24 kwietnia tegoroczną kampanię wyborczą, dotyczącą wyborów samorządowych. Kandydat na prezydenta Andrzej Sączek podziękował swoim wyborcom i wszystkim mieszkańcom Rybnika, którzy wzięli udział w głosowaniu. Jak zaznaczył, liczy na szeroką współpracę w radzie miasta. - Mam nadzieję, że te najbliższe pięć lat pokaże trochę inne oblicze samorządu, niż to było w poprzedniej kadencji. Mam przynajmniej takie marzenie - mówił radny Andrzej Sączek.

📢 Jest nowy termin meczu pomiędzy ROW-em Rybnik a Stalą Rzeszów. Ściganie przy Gliwickiej odbędzie się tuż przed majówką. Po meczu z Ostrowem Na 30 kwietnia wyznaczono nowy termin ligowego spotkania pomiędzy ROW-em Rybnik a Stalą Rzeszów. Mecz pierwotnie miał odbyć się 20 kwietnia, jednak został on wówczas odwołany przez Ekstraligę ze względu na zły stan toru przy ul. Gliwickiej, a także prognozowaną niekorzystną pogodę. 📢 Piotr Kuczera pozostaje na stanowisku prezydenta Rybnika. To prawdopodobnie jego ostatnia kadencja. "Rybnik staje przed fantastyczną szansą" Po raz drugi po drugiej turze wyborów samorządowych, Piotr Kuczera został prezydentem Rybnika. Pierwszy raz taka sytuacja miała miejsce w 2014 roku, gdy obejmował urząd po raz pierwszy. Teraz wszystko wskazuje na to, że rozpoczyna się jego ostatnia kadencja. Prezydent uważa, że najbliższe lata ze względu na możliwość pozyskania środków unijnych są dla miasta ogromną szansą. Dostrzega też jednak pewne problemy.

📢 Rybnik. Wypadek w kopalni Chwałowice. Lądował śmigłowiec LPR-u. Ranny 42-letni górnik trafił do szpitala We wtorek 23 kwietnia rano, w Ruchu Chwałowice KWK ROW 42-letni pracownik doznał urazu głowy. Jak informuje Polska Grupa Górnicza, został uderzony w głowę hakiem wciągarki łańcuchowej. Po wytransportowaniu górnika na powierzchnię, śmigłowiec LPR-u przewiózł go do szpitala w Katowicach-Ochojcu. Ranny pracownik jest przytomny. 📢 Były poseł PiS z Rybnika trafi za kratki? Prokurator chce 4,5 roku więzienia dla Grzegorza J. REGION. Kary 4,5 roku pozbawienia wolności domaga się prokurator dla Grzegorza J., byłego posła PiS z Rybnika, który oskarżony jest o korupcję. Prokurator wskazywał, że J., "był uważany w środowisku za wszechmogącego, a przynajmniej kreującego się na taką osobę". Obrona wniosła o uniewinnienie, gdyż jak wskazywała "twierdzenie, że J. jest głową ośmiornicy działającej na Śląsku jest absurdalne". Wyrok ma zostać ogłoszony 6 maja.

📢 Aż 17 godzin bez prądu! W tych miejscowościach w woj. śląskim wyłączą prąd - LISTA. Przerwy w kilku przypadkach będą BARDZO długie! KOMUNIKAT. Od 22 do 26 kwietnia 2024 r. w woj. śląskim mieszkańców wybranych miast i wsi czekają czasowe wyłączenia prądu. Przerwy są planowane i wyniosą nawet do 17. godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin! 📢 Tomasz Pruszczyński oficjalnie rezygnuje z mandatu rybnickiego radnego. Zastąpi go Damian Twardawa. To efekt reelekcji Piotra Kuczery Nie będzie zaskarżenia decyzji o rezygnacji z mandatu radnego w Radzie Miasta Rybnika przez Tomasza Pruszczyńskiego. Zgodnie ze swoją zapowiedzią, kandydat na prezydenta z ramienia Lepszego Rybnika, wobec wygranej w drugiej turze wyborów, Piotra Kuczery, nie obejmie mandatu radnego. W gronie rybnickich radnych zastąpi go Damian Twardawa.

📢 Piotr Kuczera zapowiada dalszy rozwój Rybnika. Wybrany prezydentem na trzecią kadencję! Andrzej Sączek zadowolony z wyniku ZDJĘCIA Dziękuję wszystkim rybniczankom i rybniczankom za oddane na mnie głosy i zaufanie. Bierzemy się do pracy, by nadal rozwijać Rybnik – skomentował swoją wygraną w II turze wyborów Piotr Kuczera z Koalicji Obywatelskiej. To będzie jego trzecia kadencja na stanowisku prezydenta Rybnika. Bardzo dobry wynik uzyskał jego kontrkandydat Andrzej Sączek z Prawa i Sprawiedliwości, który pogratulował Kuczerze i podziękował za współpracę swojej ekipie.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.