Pierwsza sesja w Czerwionce-Leszczynach. - Będę przewodniczącym całej rady miejskiej - zadeklarował Artur Sola ZDJĘCIA

- Chciałbym, aby jeśli to możliwe, 21 jednych radnych współpracowało i działało na rzecz dobra mieszkańców. Naszym zadaniem jest budowanie jedności. Myślę, że jeśli będziemy się spierać, to tylko dla dobra naszej miejscowości. Wspólnie dbajmy o to, by mieszkańcy byli z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zadowoleni. Liczymy na środki zewnętrzne, które pomogą nam w realizacji kolejnych projektów. Przed nami pięć lat wytężonej pracy, życzę wszystkim zdrowia i siły do działania. Myślę, że wspólnie wywalczymy to, co dla naszej Gminy jest najlepsze. Dziś chciałbym także podziękować swojej rodzinie oraz tym, którzy mnie wspierali. Zrobię wszystko, by godnie reprezentować mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - powiedział burmistrz