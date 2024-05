Mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn w najbliższym czasie nie skorzystają z tężni w Parku Furgoła. Doszło do awarii. Jest naprawiana na gwarancji

Mieszkańcy Czerwionki w najbliższym czasie nie skorzystają z tężni w Parku Furgoła

Wiosenna aura zdecydowanie zachęca do spacerów na świeżym powietrzu. Zachęca też do korzystania z coraz popularniejszych w ostatnim czasie tężni solankowych. Niestety, to drugie nie będzie dane mieszkańcom Czerwionki-Leszczyn. A przynajmniej nie w najbliższym czasie.

Jedyna zewnętrzna tężnia solankowa w gminie, znajdująca się w zrewitalizowanym w ubiegłym roku Parku Furgoła została wyłączona z użytkowania. To jednak stan tymczasowy. Utrzyma się on przez niespełna dwa tygodnie.