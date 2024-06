Zespół Dżem wystąpi w Leszczynach. Odbędzie się kolejna edycja festiwalu Around The Rock. Będą też inne kapele. Bilety wciąż w sprzedaży

Zespół Dżem wystąpi w Leszczynach. Już jutro kolejna edycja festiwalu Around The Rock

Pod znakiem muzyki i to w ostrych brzmieniach, muzyki rockowej upłynie przedostatni przed wakacjami piątek w Leszczynach. 14 czerwca odbędzie się tam kolejna edycja festiwalu Around The Rock. To muzyczne wydarzenie, którego nikomu nie trzeba przedstawiać.

W tym roku doczekało się ono swoistego jubileuszu jeśli chodzi o jego organizację. Odbędzie się ono bowiem już po raz 20. Fani rocka w Leszczynach, będą się bawić w miejscu, gdzie Around The Rock także będzie gościł nie po raz pierwszy.

- Kolejny raz spotkamy się na boisku sportowym w Leszczynach przy ul. Brzozowej - zapowiadają organizatorzy muzycznej imprezy.

Zespołem, który - tak się przynajmniej wydaje - może aspirować do miana największej gwiazdy wydarzenia jest Dżem. W Leszczynach wystąpi on ze swoim nowym wokalistą, Sebastianem Riedlem, synem Ryszarda Riedla, legendarnego muzyka Dżemu i muzyki blues. Kapela zachęca do uczestnictwa w festiwalu.