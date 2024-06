Paweł Trześniewski, młody żużlowiec ROW-u Rybnik z reprezentacyjnym sukcesem. Kadra wywalczyła złoto Mistrzostw Europy Par do lat 19

Paweł Trześniewski, żużlowiec ROW-u Mistrzem Europy Par do lat 19 z reprezentacją

Bardzo dobrze radzą sobie w obecnym sezonie żużlowcy ROW-u Rybnik. Rekiny spośród całej stawki Metalkas 2. Ekstraligi rozegrały najmniej - siedem - spotkań, a mimo to plasują się na pozycji wicelidera rozgrywek. I to ze stratą zaledwie jednego oczka do liderującej Polonii Bydgoszcz, będącej jednocześnie jedyną drużyną, która zdołała pokonać ekipę trenera Antoniego Skupienia.

Dobre wyniki rybniczanie notują jednak nie tylko w drużynowych zmaganiach w barwach ROW-u. Świetnie radzą sobie także poza klubem. Dowód? Paweł Trześniewski i wywalczony przez niego wspólnie z kadrą do lat 19 złoty medal Mistrzostw Europy Par!

Polacy sięgnęli po niego w zawodach, które rozegrane zostały w Pile. Paweł Trześniewski był jednym z trzech zawodników, którzy w nich rywalizowali. W sumie biało-czerwoni wywalczyli 25 punktów, a zawodnik Rekinów był drugim najlepiej punktującym żużlowcem reprezentacji.