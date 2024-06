Policjanci uratowali 72-latkę z Czerwionki-Leszczyn z płonącego mieszkania. Kobieta prosiła o pomoc

Pożar w Czerwionce-Leszczynach. Policjanci uratowali 72-latkę z płonącego mieszkania

Do zdarzenia doszło we wtorek 25 czerwca przed godziną 08.00 w Czerwionce – Leszczynach, przy ulicy Polnej. Służby ratunkowe otrzymały informację, że w jednym z mieszkań gdzie mieszka starsza osoba doszło do pożaru. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce jako pierwsi, zauważyli, że nad budynkiem unosiły się kłęby czarnego dymu oraz usłyszeli krzyk kobiety wołającej o pomoc. Nie tracąc ani chwili wyważyli drzwi do mieszkania.

- W środku panowało prawie całkowite zadymienie, a widoczność była utrudniona. Policjanci dostrzegli seniorkę leżącą w łóżku i natychmiast wynieśli ją na zewnątrz. Pozostali mieszkańcy budynku sami opuścili swoje mieszkanie - tłumaczy rybnicka policja.

Na miejsce przybyło pogotowie ratunkowe oraz strażacy z JRG Rybnik i OSP Leszczyny, którzy ugasili pożar.