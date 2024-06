W Rybniku przypominają o piwowarskiej historii miasta. W centrum handlowym Focus Park stanęła wystawa na temat rybnickiego browaru

Mieści się ona na pierwszym piętrze centrum handlowego. Przy okazji zakupów można więc zapoznać się z historią Rybnika, rybnickich tradycji browarniczych, a także zmienionego nie do poznania miejsca, w samym centrum miasta.

Dokładnie tam, gdzie dziś kupuje się ubrania, chodzi do kina, a czasem zamawia zagraniczne wycieczki w biurach podróży, mieścił się niegdyś browar. I właśnie to postanowiono przypomnieć. W Focusie uruchomiona została wystawa - Galeria Rybnickiego Browaru.

Dziś przechadzając się z piwem w ręku w tym miejscu raczej nie byłoby się mile widzianym. W centrum handlowym, na zakupy nie przystoi chodzić z piwem. W przeszłości wyglądało to jednak inaczej. W miejscu, gdzie obecnie funkcjonuje centrum handlowe Focus Park nie chadzało się na zakupy, a królowało właśnie piwo.

- Celem naszego projektu #rybniczanie (wystawa jest jego częścią - przyp. red) jest to, aby przypomnieć historię miejsca, w którym się znajdujemy - tłumaczy Sonia Kostecka, dyrektor centrum handlowego Focus Park.

O browarze część rybniczan już nie pamięta

To wszystko ma "opowiadać" historię browarnictwa w Rybniku. Ta, choć trwała latami jest już raczej przez mieszkańców Rybnika - zwłaszcza młodsze pokolenia - historią zapomnianą.

Wystawę będzie można oglądać przez kilka miesięcy. Do końca października

- Myślę, że rybniczanie mają duży sentyment do tego miejsca. Moje pokolenie pamięta schyłek tego browaru. Wiele osób tu pracowało, wiele było konsumentami rybnickiego piwa. Wystawa uczy, pokazuje historie, ale i ciągłość biznesu w tym miejscu, mówiąc wprost - mówi Piotr Kuczera, prezydent Rybnika, do którego docierają słuchy, że dobrze byłoby, gdyby w Rybniku ponownie funkcjonował choćby mały, lokalny browar.

Dotycząca rybnickiego browaru wystawa dostępna w Focusie będzie przez kilka najbliższych miesięcy, do końca października. W Rybniku liczą, że przypadnie ona do gustu mieszkańcom.

Takim planom, a nawet zaangażowaniu się w ich realizację, miasto nie mówi "nie". - Na pewno fajnie było, gdyby był to produkt promocyjny miasta. Nasi sąsiedzi mają takie możliwości. Sądzę, że mamy do czego nawiązywać - zauważa prezydent Piotr Kuczera.

W ramach projektu #rybniczanie powstanie także mural. Odbywać się będą spotkania z inspirującymi mieszkańcami Rybnika

Projekt #rybniczanie, w który wpisuje się wystawa nie ogranicza się tylko do niej. W mieście ma powstać mural, który będzie nawiązywał do piwowarskich tradycji w Rybniku. Jak na razie nie wiadomo, gdzie będzie się on znajdował.

Wiadomo natomiast, że w ramach projektu #rybniczanie w centrum handlowym Focus Park będą się odbywały kolejne spotkania z inspirującymi rybniczanami. Pierwsze z nich miało już miejsce. Mieszkańcy mieli okazję spotkać się z Andrzejem Wyglendą, legendą rybnickiego żużla.