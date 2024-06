Firma z Rybnika nie płaciła podatku CIT. Nieprawidłowość wykryli pracownicy fiskusa. Spółka jednorazowo musiała uregulować ponad 100 tys. zł

Firma z Rybnika nie płaciła podatku CIT. Nieprawidłowość wykryli pracownicy fiskusa

Odnotowywano wpływy wynikające z konieczności płacenia podatku VAT, ale jeśli chodzi o podatek CIT, wpływów nie było. Okazało się, że mimo obowiązku wpłat z tego tytułu, nie był on należycie płacony. Problemy z tego tytułu miała jedna z firm z Rybnika. To właśnie jej dotyczy bowiem ta sprawa. Wykryli ją pracownicy rybnickiego Urzędu Skarbowego (US).