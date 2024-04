Bez zmian w większości gmin powiatu rybnickiego. Nowa wójt jedynie w Lyskach. Co w Jekowicach, Gaszowicach, Świerklanach i Czerwionce? Piotr Chrobok

Mieszkańcy pow. rybnickiego wybierali władze w pięciu gminach oraz w powiecie. Piotr Chrobok

WYBORY 2024. Marek Bąk nadal będzie wójtem gminy Jejkowice, a Paweł Bugdol gminy Gaszowice. Ponadto - wszystko na to wskazuje - Tomasz Pieczka pozostanie wójtem Świerklan. Do drugiej tury dojdzie natomiast w Lyskach i - to informacja nieoficjalna - w Czerwionce-Leszczynach. Tak głosowali mieszkańcy powiatu rybnickiego.