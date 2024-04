Druga tura wyborów samorządowych w Rybniku. Mieszkańcy znów ruszyli do urn. Wybierają prezydenta z dwójki: Piotr Kuczera i Andrzej Sączek

Druga tura wyborów samorządowych w Rybniku. Piotr Kuczera i Andrzej Sączek ubiegają się o fotel prezydenta

Po dziesięciu latach w Rybniku ponownie odbywa się druga tura wyborów samorządowych. Ostatnim razem taka konieczność była w 2014 roku, gdy w wyborach prezydenta miasta spotkali się w niej: urzędujący wówczas Adam Fudali i ubiegający się o to stanowisko Piotr Kuczera.

Ponownie zmierzy się w niej Piotr Kuczera, który przystępuje do niej z pozycji urzędującego prezydenta, popieranego przez Koalicję Obywatelską. Jego kontrkandydatem jest Andrzej Sączek, obecnie będący rybnickim radnym, który popierany jest przez Prawo i Sprawiedliwość.

Mieszkańcy Rybnika znów ruszyli do urn

Druga tura wyborów samorządowych odbywa się na tych samych zasadach, co pierwsza, która miała miejsce przed dwoma tygodniami. Głosowanie polega na zaznaczeniu "x" w kratce przy nazwisku wybranego kandydata. Jest ono jednak o tyle prostsze, że głosujący otrzymują jedną kartę.

W przeciwieństwie do pierwszej tury wyborów samorządowych, wyborcy nie dokonują już wyboru swoich kandydatów do Rady Miasta i Sejmiku Wojewódzkiego, a w niektórych przypadkach także do Rady Powiatu. Druga tura dotyczy jedynie wójtów i burmistrzów oraz - jak w przypadku Rybnika - prezydentów miasta. W całej Polsce, druga tura wyborów samorządowych przeprowadzana jest w 748 miastach i gminach.

W Rybniku głosowanie odbywa się w 72 obwodowych komisjach wyborczych. Jak podaje rybnicki Urząd Miasta, frekwencja wyborcza o godz. 12:00 - pięć godzin po otwarciu lokali wynosiła w mieście 12,06-proc.